Nigeria: banche Hsbc e Ubs lasciano il paese, causa è debito estero e incertezza su esito elezioni

- I due gruppi bancari Hsbc e Ubs hanno chiuso tutte le loro filiali in Nigeria. Lo hanno riferito fonti della Banca centrale (Bce) citate da "Bloomberg", precisando che la decisione è dovuta in particolare al forte abbassamento di investimenti esteri diretti nel paese. Questi ultimi sono scesi nella prima metà dell'anno a 1,2 miliardi di dollari contro l'1,7 miliardi registrato nei primi sei mesi del 2017, nonostante le previsioni sull'economia nigeriana fossero positive grazie all'aumento dei prezzi del petrolio e della sua produzione. Ad influire sull'abbassamento della fiducia degli investitori ha contribuito anche il caso della compagnia di telecomunicazioni locale Mtn, cui la Banca centrale nigeriana ha ordinato in agosto di restituire alle casse nazionali 8,1 miliardi di dollari di profitti che la società aveva versato all'estero. (segue) (Res)