Nigeria: banche Hsbc e Ubs lasciano il paese, causa è debito estero e incertezza su esito elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la crescita del debito estero, a determinare la scelta dei due gruppi ha pesato per i tecnici Bce l'incertezza sulle elezioni presidenziali che si terranno nel 2019. In una nota del 18 luglio citata dalla stampa locale, Hsbc osservava che l'ipotesi di un secondo mandato per il capo dello Stato Muhammadu Buhari "solleva il rischio di un limitato progresso economico e di un ulteriore deterioramento fiscale" del paese, prolungando la stagnazione degli ultimi quattro anni di governo. Per il gruppo bancario, l'instabilità rischia di mantenersi se le autorità non portano a compimento la riforma del sistema dei tassi di cambio, e non intervengono con aggiustamenti fiscali capaci di diversificare le entrate petrolifere nazionali. (Res)