Algeria-Italia: conclusi colloqui Ouyahia-Conte, forse in serata incontro fuori programma con Bouteflika

- Il primo ministro algerino, Ahmed Ouyahia, ha concluso i colloqui con il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, oggi in visita ufficiale nel paese. Lo riferisce l’agenzia di stampa algerina “Aps”, precisando che all’incontro, tenutosi presso il Centro internazionale per le conferenze “Abdelatif Rahal”, hanno preso parte anche il ministro degli Esteri algerino Abdelkader Messahel e il ministro dell'Energia Mustapha Guitouni. Le due parti hanno avuto uno scambio di opinioni su “questioni di interesse comune a livello del Mediterraneo, Maghreb e Sahel”, aggiunge l’agenzia algerina. Una conferenza stampa tra Conte e Ouyahia è prevista nel primo pomeriggio. Fonti governative algerine hanno riferito ad “Agenzia Nova” che il capo del governo italiano potrebbe incontrare in serata anche il presidente della Repubblica, Abdelaziz Bouteflika. I colloqui con il presidente, in teoria, non sono previsti nell’agenda della visita. “Le probabilità che l’incontro avvenga sono del 90 per cento”, ha spiegato la fonte. L'81enne capo dello Stato algerino, ininterrottamente alla guida del paese dal 1999 e colpito da un ictus nel 2013, si vede in pubblico di rado. Nelle poche occasioni in cui appare, di solito quando riceve dignitari stranieri, Bouteflika è seduto su una sedia a rotelle e parla con difficoltà. (Ala)