Romania: sindaco di Bucarest a Madrid, prevista firma di diversi memorandum di cooperazione

- Il sindaco della capitale romena Bucarest, Gabriela Firea, effettua a partire da oggi una visita nella capitale della Spagna Madrid. Firea e l'omologo dalle capitale spagnola Manuela Carmena Castrillo firmeranno un memorandum di cooperazione tra le due città in diversi settori: sviluppo sostenibile, infrastrutture, istruzione, cultura e turismo. Lo riferisce l'agenzia d'informazione "Mediafax". Il sindaco della capitale romena terrà colloqui con esperti della municipalità madrilena su aspetti legati alla smart city e alle infrastrutture, ma anche con rappresentanti di alcune compagnie specializzate con i quali toccherà questioni come la pianificazione urbana e i modelli di gestione delle aree cittadine. Firea parteciperà anche all'apertura del Forum mondiale sulla violenza urbana e l'educazione per la convivenza e la pace. Previsto anche un incontro con il presidente della comunità Madrid, Ángel Garrido. (Rob)