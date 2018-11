Magliana: nascondeva oltre 1 kg di droga in casa, arrestato 41enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 20 grammi di cocaina, 877 grammi di hashish, 120 grammi di marijuana, suddivisi in dosi e panetti, e materiale per il confezionamento. È il quantitativo di droga trovato dai carabinieri di Villa Bonelli nella casa di un 41enne romano. L'uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri mattina, i militari hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto in via Scarperia, zona Magliana, e lo hanno fermato per un controllo. A casa dell’uomo, poco distante, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato tutta la droga e diverso denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. (Rer)