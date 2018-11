Maltempo: Zingaretti, nessuno deve sentirsi solo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il segnale che vogliamo dare è che nessuno deve sentirsi solo, tutti i soggetti coinvolti hanno lavorato con grande attenzione e vorremmo continuare con questo spirito di grande collaborazione. È evidente, che quanto sta avvenendo, conferma, purtroppo, il dato di una Italia fragile dal punto di vista della sostenibilità del nostro modello di sviluppo". Così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell'incontro con il Prefetto di Latina Maria Rosa Trio e la Protezione civile per fare il punto sull'emergenza dettata dal maltempo. Il vertice si è tenuto presso la Prefettura di Latina. "Non è accaduto da noi - ha aggiunto il governatore - ma abbiamo visto la tragedia siciliana per quanto riguarda l'abusivismo, un tema che deve essere un mantra di tutte le politiche di sviluppo. Nel lazio abbiamo istituito un fondo regionale al servizio delle procure a sostegno delle demolizioni dei manufatti abusivi, sui quali c'è una sentenza, che spesso non si realizza per assenza dei fondi. Nel lazio questo fondo è disponibile, - ha ricordato Zingaretti - finanziato con 4 milioni di euro che oltre alle demolizioni sia un deterrente per chi continua con questa pessima abitudine". (xcol2)