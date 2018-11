Ue: Moscovici e Dombrovskis parteciperanno a Eurogruppo e Ecofin (2)

- La riunione tratterà poi la questione dell'approfondimento dell'Unione economica e monetaria, dell'istituzione di un sostegno finanziario comune per il fondo di risoluzione unico, di una tabella di marcia per l'avvio di discussioni politiche sul sistema europeo di assicurazione dei depositi e di come migliorare l'efficacia degli strumenti precauzionali del meccanismo europeo di stabilità. Alla riunione dell'Ecofin di domani, invece, i ministri parleranno dei progressi compiuti nei negoziati relativi all'imposta sui servizi digitali proposta dalla Commissione e la Corte dei conti presenterà la sua relazione annuale sulla gestione del bilancio dell'Ue e il Consiglio dovrebbe adottare delle conclusioni sulle statistiche e i finanziamenti per il clima in vista della Cop24. (Beb)