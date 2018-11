I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

- Sudan: governo accetta mediazione presidente sud sudanese Kiir in colloqui di pace - Per la prima volta il governo del Sudan ha accettato la mediazione del presidente sud sudanese Salva Kiir nei colloqui di pace nelle regioni del Sud Kordofan e del Nilo Azzurro. Lo ha reso noto Ibrahim al Sadiq, portavoce del Movimento di liberazione popolare (Splm), il partito al governo in Sudan, aggiungendo che i colloqui inizieranno a metà dicembre nella capitale etiope Addis Abeba sotto l'egida dell'Unione africana. “La pace è una scelta strategica per il governo sudanese e, di conseguenza, il governo ha approvato la mediazione del presidente del Sud Sudan, Salva Kiir”, ha affermato Sadiq parlando nel corso di una conferenza stampa. In precedenza Khartum ha più volte accusato le autorità di Giuba di fomentare disordini nelle due regioni, dove continuano a proliferare le attività dei ribelli sudanesi che combattono il governo centrale. (segue) (Res)