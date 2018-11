I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: almeno tre militari morti dopo scontro con "gruppi paramilitari" al confine con la Colombia - Almeno tre militari venezuelani sono morti e dodici sono risultati feriti al termine di uno scontro a fuoco registrato nel sud del paese, in "rappresaglia" a operazioni di polizia condotte contro "gruppi paramilitari colombiani". Lo ha detto il ministro delle Difesa venezuelano Vladimir Padrino Lopez riportando i fatti salienti degli scontri in una serie di messaggi pubblicati sul proprio profilo di Twitter. L'esercito venezuelano aveva riferito dell'arresto di Luis Felipe Ortega Bernal, considerato leader locale dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln), la formazione armata irregolare più potente oggi in Colombia. La cattura ha scatenato la reazione dei paramilitari che hanno teso un'imboscata agli uomini della Guardia nazionale bolivariana (Gnb) che si era recata nella zona di frontiera per operazioni di pattugliamento, causando il bilancio sopra descritto. La contro risposta dell'esercito ha portato all'arresto di tre persone, tra cui una donna, e al sequestro di diverse armi, una granata e soldi. (segue) (Res)