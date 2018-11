I fatti del giorno - America latina (2)

- Messico: carovana dei migranti, mille centroamericani arrivati nella capitale - Un primo gruppo di circa un migliaio di migranti centroamericani diretti verso gli Stati Uniti ha raggiunto nella domenica Città del Messico. La comitiva, composta al 30 per cento da donne e con 17 bambini e bambine molto piccole, ha pernottato in una struttura sportiva della città, ricevendo assistenza medica e alimentare. Il gruppo era stato anticipato sabato da arrivi alla spicciolata di migranti che avevano approfittato di passaggi in auto private. Le autorità capitoline hanno segnalato che tra martedì e mercoledì dovrebbe arrivare il grosso di questa prima carovana, riunendo i circa cinquemila cittadini in viaggio da tre settimane. Città del Messico ha stanziato un fondo per garantire accoglienza ai migranti anche se la situazione nella capitale messicana non è al momento delle migliori: un prolungato blocco del servizio idrico priva interi quartieri dell'acqua potabile, coinvolgendo circa sette milioni di abitanti. (segue) (Res)