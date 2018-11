I fatti del giorno - America latina (3)

- Brasile: Bolsonaro presidente, via a processo di transizione - Prende il via in Brasile il passaggio di consegne tra il governo del presidente uscente Michel Temer e quello del capo dello stato eletto Jair Bolsonaro. Temer ha firmato il decreto con cui nomina Onyx Lorenzoni - stretto collaboratore di Bolsonaro e futuro ministro dell'Interno - come ministro straordinario per la transizione. Il governo entrante può designare fino a 50 persone che comporranno il gruppo di transizione. La squadra, scrive il quotidiano "O Globo", inizia da oggi a lavorare nella sede del Centro culturale Banco do Brasil, a Brasilia. Gli uffici ministeriali del governo uscente hanno allestito un sistema elettronico con le informazioni generali e riservate per i loro successori, pronti a effettuare le prime valutazioni sulle attività del lavoro che li attende. "Questa settimana muoviamo un altro grande passo con l'insediamento del gruppo di transizione del governo, ricevendo informazioni per la ricostruzione del Brasile. A Brasilia avremo un primo accesso a numeri e informazioni che trasmetteremo ai brasiliani", ha scritto Bolsonaro sul proprio profilo di Twitter. (segue) (Res)