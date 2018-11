Energia: Montenegro, annunciato per il 10 novembre arrivo navi per ricerche sismiche di idrocarburi nell'offshore (2)

- Luksic ha detto che "i lavori si svolgeranno a 10-15 miglia nautiche da Valdanos e dal faro di Mendra e a 10-15 miglia da Antivari (Bar) verso il mare aperto". La superficie interessata dalle ricerche "copre dunque una parte delle acque territoriali e della fascia epicontinentale". Luksic ha annunciato che "la Direzione per la sicurezza nel mare svolgerà attività preventive nei prossimi giorni, al fine di impedire danni al costoso equipaggiamento per la ricerca nautica". Luksic ha detto che "a partire dal 10 novembre, tutte le imbarcazioni saranno ammoniti delle attività di ricerca, che saranno segnalate con le proprie coordinate attraverso la radio". Luksic ha spiegato che "si tratta della zona utilizzata da pescatori, i quali riceveranno per questo motivo volantini sulle misure e la distanza di sicurezza dalle navi di ricerca". (Mop)