Camera: domani audizioni esperti su gestione pubblica e partecipativa ciclo integrale acque

- Domani, martedì 6 novembre, la commissione Ambiente della Camera, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque, svolge le seguenti audizioni: ore 10:30, rappresentanti dell'Associazione delle imprese idriche, energetiche e ambientali (Utilitalia); ore 11, rappresentanti di Acqua Bene Comune di Napoli; ore 11:20, rappresentanti di Viveracqua (Gestori idrici del Veneto); ore 12, rappresentanti di Iris Acqua; ore 12:20, rappresentanti della Società metropolitana Acque Torino Spa (Smat); ore 12:40, rappresentanti di Abbanoa Spa; ore 13, rappresentanti di Acquedotti Tirreni Spa (La Spezia). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo riferisce una nota di Montecitorio. (Com)