I fatti del giorno – Europa orientale

- Polonia: ex premier Donald Tusk interrogato oggi su truffa Amber Gold - Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, si trova oggi a Varsavia, dove dovrà rispondere alle domande della commissione parlamentare polacca che indaga sul cosiddetto schema piramidale Amber Gold. Come riferisce il sito dell'emittente radiofonica pubblica "Polskie Radio", tale schema ha causato la perdita dei risparmi per migliaia di polacchi dal 2009 al 2012, periodo in cui Tusk era primo ministro del paese. Amber Gold aveva promesso ai clienti alti ritorni sugli investimenti in oro, ma lo studio ha chiuso ad agosto 2012. Secondo i resoconti dei media, circa 19 mila clienti sarebbero stati truffati, per un totale di 851 milioni di zloty (200 milioni di euro) andati perduti. La commissione parlamentare speciale, guidata dal deputato conservatore Malgorzata Wassermann, ha iniziato in mattinata l'interrogatorio di Tusk. Il presidente del Consiglio Ue dovrebbe essere l'ultimo testimone nell'inchiesta sulla truffa sugli investimenti; in precedenza sono stati ascoltati altri ex funzionari governativi nonché dipendenti di Amber Gold, membri delle forze dell'ordine e funzionari di vigilanza fiscale e finanziaria. Tusk è stato primo ministro della Polonia dal 2007 fino al 2014, quando ha rassegnato le dimissioni per diventare presidente del Consiglio europeo. (segue) (Res)