I fatti del giorno – Europa orientale (3)

- Kazakhstan: Banca europea ricostruzione e sviluppo, tasso di crescita economia nazionale dovrebbe rallentare nel prossimo futuro - Il tasso di crescita dell’economia del Kazakhstan dovrebbe rallentare nel prossimo futuro, toccando il quattro per cento nel 2018 e il 3,5 nel 2019. Questo quanto emerge da un rapporto pubblicato per il mese di novembre dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). Stando ai dati contenuti nel documento, il rallentamento è da imputare ad una diminuzione dei ricavi da prodotti petroliferi e ad un rallentamento della crescita media del reddito reale dovuta all’inflazione. “L’incremento previsto del salario minimo, in ogni caso, sarà in grado di sostenere in una certa misura il consumo privato, e gli investimenti in corso nel settore energetico contribuiranno alla crescita economica”, si legge nel rapporto, all’interno del quale viene anche sottolineato il recente incremento del tasso di crescita del Pil. “L’economia nazionale si è notevolmente rafforzata a fronte di un miglioramento dei prezzi e di un incremento del volume produttivo, pari al 6,6 per cento su base annuale nei primi nove mesi dell’anno corrente, nel comparto petrolifero”, è scritto nel documento, all’interno del quale, infine, viene anche sottolineata la lieve svalutazione del tange kazakho rispetto al dollaro nel periodo gennaio-settembre 2018, che ha contribuito in un certo modo al rafforzamento dell’inflazione. (segue) (Res)