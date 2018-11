I fatti del giorno – Europa orientale (4)

- Ungheria: premier Orban a Shanghai, Cina ha notato crescita economica Europa centro-orientale - La crescita economica nei paesi dell'Europa centrale è due volte superiore alla media europea, e questo elemento è stato notato anche dalla Cina. Lo ha detto lunedì a Shanghai il premier ungherese Viktor Orban in occasione della prima Fiera internazionale dell'importazione in Cina (Ciie). Come riferisce l'agenzia "Mti", Orban è intervenuto durante la cerimonia di apertura dell'evento a cui hanno partecipato presidenti e primi ministri. Oltre al capo di Stato cinese Xi Jinping, alla fiera partecipano rappresentanti di Ungheria, Brasile, Egitto, Indonesia, Sud Africa, Canada, Messico, Germania, Pakistan, Russia, Regno Unito e Vietnam. Il capo del governo magiaro ha sottolineato che l'Ungheria a Shanghai rappresenta non solo sé stessa, ma l'intera regione dell'Europa centrale, che è diventata il motore della crescita economica nel continente. Il primo ministro ha aggiunto che i paesi dell'Europa centrale continueranno a essere la fonte della crescita europea in futuro. (segue) (Res)