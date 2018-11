I fatti del giorno – Europa orientale (5)

- Repubblica Ceca: sondaggi elettorali, coalizione di governo in calo - Gli schieramenti che compongono la coalizione al governo nella Repubblica Ceca hanno registrato un calo di preferenze nel mese di ottobre. In particolare, il movimento Ano otterrebbe il 27 per cento, perdendo 2,5 punti percentuali. Risultato simile per il Partito socialdemocratico ceco (Cssd), sceso al 5,5 per cento. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'agenzia Kantar per l'emittente televisiva pubblica "Ct". Per quanto riguarda l'opposizione, continua la crescita del Partito pirata, che otterrebbe il 16 per cento, e del Partito democratico civico (Ods), al 14 per cento. Il movimento populista Libertà e democrazia diretta (Spd) scende al 7,5 per cento, mentre Sindaci e indipendenti (Stan) salgono al 7 sette per cento. Completano il quadro il Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm) al 6,5 per cento, Unione cristiana e democratica - Partito popolare cecoslovacco (Kdu-Csl) al 6 per cento e Tradizione responsabilità prosperità 09 (Top09) al 5 per cento. In base alle rilevazioni, tutte le formazioni parlamentari riuscirebbero a entrare alla Camera dei deputati, dove la soglia di sbarramento è fissata al 5 per cento. (Res)