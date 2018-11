Kazakhstan-Russia: presidente Nazarbayev parteciperà a Forum cooperazione interregionale tra i due paesi

- Il presidente kazakho Nursultan Nazarbayev prenderà parte alla quindicesima edizione del Forum per la cooperazione interregionale tra Federazione Russa e Kazakhstan. Lo riferisce il servizio stampa presidenziale, ripreso in un secondo momento dai media locali. Nella giornata dell’8 novembre di quest’anno, il capo dello Stato parteciperà alla sessione del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto), che si svolgerà ad Astana. Il giorno seguente, Nazarbayev si recherà a Petropavlovsk, per prendere parte al Forum. (Res)