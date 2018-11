Sciopero Ama: Fassina, sindaca dia ok al bilancio, giunta affossa azienda

- "La Sindaca e l'assessore Lemmetti continuano a bloccare l'approvazione del bilancio 2017 di Ama, nonostante il Presidente Bagnacani, nominato dalla Sindaca stessa, abbia presentato un documento verificato dai revisori. Basta, la Giunta dia ok al bilancio Ama. Roma non può continuare a pagare i conflitti dentro il M5S." Così in una nota Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma, oggi in piazza del Campidoglio al presidio dei lavoratori Ama in sciopero. "Perché la Giunta Raggi continua a tenere ostaggio un'azienda, i suoi lavoratori e lavoratrici e, soprattutto, a rinviare il rilancio di un servizio drammaticamente carente? Qual è l'obiettivo? Portare avanti una privatizzazione surrettizia? Abbiamo chiesto un consiglio comunale straordinario da oltre un mese. Il Presidente De Vito lo convochi e gli assessori Lemmetti e Montanari vengano a spiegare quali programmi hanno per l'azienda.", ha concluso Fassina. (Com)