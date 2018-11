Energia: Montenegro, annunciato per il 10 novembre arrivo navi per ricerche sismiche di idrocarburi nell'offshore

- Il convoglio di navi che sarà impegnato nella ricerca di idrocarburi sulla costa del Montenegro arriverà il 10 novembre. Lo ha confermato il direttore del dipartimento per il monitoraggio e il controllo del traffico marittimo presso la Direzione per la sicurezza nel mare del Montenegro Zarko Luksic all'emittente "Radio Crne Gore". Luksic ha affermato che "le navi, inclusa la grande nave norvegese Polar Empress, dalla lunghezza di 117 metri, arriveranno sabato 10 novembre e avvieranno subito i lavori di ricerca". Luksic ha inoltre annunciato che la conclusione dei lavori di ricerca sismica è prevista per il 21 dicembre. Le ricerche si svolgeranno su una superficie di 1.200 chilometri quadri nei quadranti offerti in concessione al consorzio italo-russo Eni-Novatek. (segue) (Mop)