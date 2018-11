Cucchi: appuntato Casamassima, comandante voleva scaricare pestaggio su polizia penitenziaria

- Il comandante Mandolini disse che i suoi ragazzi avevano massacrato di botte un arrestato". Lo ha detto a Estreme Conseguenze Riccardo Casamassima, il militare che ha permesso di riaprire il processo per la morte di Stefano Cucchi, riferendo del suo colloquio avuto con il maresciallo Roberto Mandolini, durante il quale, il comandante dell'epoca della Stazione Roma Appia, avrebbe poi raccontato che: "stavano cercando di scaricare la responsabilità di quel pestaggio sugli agenti della Polizia Penitenziaria". "Non voglio altre punizioni. Sono già stato trasferito e demansionato con un taglio secco di 500 euro dello stipendio. E' stato un premio per aver parlato. Dovevo tacere, mi pare chiaro", ha denunciato Riccardo Casamassima. Nel processo bis, i militari dell'arma Alessio Di Bernardo, Raffaele D'Alessandro e Francesco Tedesco, sono accusati di omicidio preterintenzionale e abuso di autorità. (Ren)