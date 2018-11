Europee: Pizzul (Pd), giovani diffondano la sensibilità per l'Unione

- Puntare sui giovani vuol dire puntare su chi è nativo europeo e le nuove generazioni hanno l’importante compito di diffondere una maggiore sensibilità per il voto europeo. A dichiararlo è il capogruppo del Pd in regione Fabio Pizzul, a margine dell’incontro di sensibilizzazione e informazione sulla campagna istituzionale delle elezioni del parlamento europeo #Stavoltavoto, svolto oggi a Palazzo Pirelli. “I giovani devono allargare questa sensibilità europea - ha concluso Pizzul - a me fa impressione quando leggo che il 40 per cento degli italiani non ha mai messo piede fuori dall’Italia, con una cifra di questo tipo non è facile parlare d’Europa a tutti gli italiani”.(Rem)