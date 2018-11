Maltempo: Speranza (Leu), finirla per sempre con politica dei condoni

- Il coordinatore nazionale di Movimento democratico e progressista, e deputato di Liberi e uguali, Roberto Speranza, nel corso di un incontro pubblico in Abruzzo, ha affermato che "se nei prossimi giorni ci sarà da dare una mano in Parlamento per sostenere i territori più colpiti dall'eccezionale ondata di maltempo che ha investito l'Italia, noi faremo sicuramente la nostra parte. Quello che però risulta sempre più evidente è che al Paese serve un grande piano verde per la messa in sicurezza del territorio. E finirla per sempre con la politica dei condoni che ha soltanto fatto male all'Italia", ha aggiunto Speranza. (Rin)