Corte Costituzionale: l'agenda dei lavori del 6 e 7 novembre

- La Corte costituzionale si riunirà in udienza pubblica il 6 novembre e in camera di consiglio il 7. Tra le questioni di maggior rilievo all'esame della Consulta: "'Ostacola il reinserimento sociale', tre tribunali chiedono di cancellare dal certificato penale la menzione della messa alla prova se l'esito è stato positivo"; "Obbligo della polizia di riferire le notizie di reato ai 'superiori': pm contro Governo"; "Stalking perseguibile a querela di parte mentre per la 'semplice' molestia si procede d'ufficio: è ragionevole?"; "Dubbi sul requisito della 'pregressa convivenza' con il disabile per il congedo straordinario finalizzato ad assisterlo". (Ren)