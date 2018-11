Valle d'Aosta: l'11 novembre le elezioni comunali a Gaby

- La presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta ha ricordato, in una nota, che domenica 11 novembre, dalle ore 7 alle ore 23, si svolgeranno le operazioni di voto per il rinnovo dell'amministrazione del comune di Gaby. Si recheranno alle urne 403 elettori, di cui 209 cittadini e 194 cittadine. Due i neo maggiorenni che, per la prima volta, potranno esprimere il loro voto. (Ren)