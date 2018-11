Marocco: Rabat, al via seconda edizione del programma per giovani ambasciatori all’Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Accademia diplomatica italiana e le autorità del Marocco hanno lanciato ieri a Rabat la seconda edizione di un programma per giovani ambasciatori marocchini alle Nazioni Unite, volto a informare 100 giovani sui nuovi approcci adottati per la risoluzione di tensioni internazionali e sulla gestione delle relazioni tra gli Stati. Il programma, secondo quanto spiega l’agenzia di stampa marocchina “Map”, è un progetto sociale di formazione e sviluppo delle capacità rivolto ai marocchini dai 15 ai 28 anni. La delegazione di giovani selezionati a livello nazionale intraprenderà un corso di formazione in presenza di personalità del mondo politico, economico, sociale e diplomatico in Marocco e all'estero. Il programma si compone di due moduli: una prima parte composta da sessioni, seminari, conferenze e dibattiti in Marocco e una seconda parte incentrata su un workshop a New York presso le Nazioni Unite. I corsi di formazione, organizzati in collaborazione con l'Accademia diplomatica italiana e il Consiglio mondiale per la gioventù e la diplomazia di New York, si concentrano sulla comprensione delle notizie internazionali, delle relazioni interstatali e sulla risoluzione pacifica dei conflitti. (Res)