Marocco-Mauritania: dopo la sua visita a Nouakchott il ministro Bourita prevede "profondi cambiamenti"

- Il ministro marocchino degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Nasser Bourita, è stato ricevuto venerdì scorso dal presidente mauritano, Mohammed Abdel Aziz, cui ha consegnato un messaggio del re Mohammed VI. Un incontro che ha portato ottimismo generale nella diplomazia di Rabat, secondo la quale “niente sarà come prima”. Secondo il giornale “Al Ahdath Al Maghribia”, la visita del ministro a Nouakchott ha destato l’interesse unanime della stampa mauritana, che non solo ha commentato l'elevato livello della visita in sé, ma anche le dichiarazioni di Bourita. Quest'ultimo ha annunciato il desiderio comune di avviare una "nuova dinamica delle relazioni bilaterali in tutti i settori". Inoltre, l'inviato reale ha anche annunciato che ci saranno "nel prossimo futuro cambiamenti significativi" nei rapporti tra i due paesi. (Res)