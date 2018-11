Marocco: oltre 130 migranti irregolari salvato dalla marina

- Due unità della marina marocchina in missione di pattugliamento nelle acque territoriali marocchine hanno salvato nel fine settimana 136 migranti clandestini. Lo ha annunciato una nota dello Stato maggiore delle Forze armate reali (Far) di Rabat. "Sabato 3 novembre 2018, avendo ricevuto informazioni sulla partenza di migranti irregolari a bordo di imbarcazioni di fortuna al largo delle città di Tangeri e Al Hoceima, due unità della missione della marina reale per il pattugliamento nelle acque territoriali marocchine hanno localizzato e assistito tre imbarcazioni che avevano a bordo un totale di 136 persone”. A bordo, si precisa nella nota, si trovavano migranti di nazionalità marocchine e di altri paesi dell'Africa sub-sahariana. (Res)