Marocco: dialogo sociale, per il premier El Othmani è ancora stallo

- I sindacati marocchini hanno sbattuto nuovamente la porta in faccia al governo al termine dell'ultimo incontro del dialogo sociale. L'Umt ha deciso di boicottare le riunioni future. Anche l'Untm, il braccio sindacale del partito islamico di governo Giustizia e sviluppo (Pjd), ha abbandonato il premier Saad Eddine El Othmani. Quest’ultimo è quindi in un vicolo cieco. Si può sostenere che il secondo ciclo del dialogo sociale sia stato un fallimento totale, osserva il quotidiano “Al Ahdath Al Mghribia” nella sua edizione di lunedì 5 novembre. Il capo del governo non intende assolutamente migliorare la propria offerta. Secondo il segretario generale dell’Umt, Miloudi Moukharik, "El Othmani propone sempre la stessa offerta, snella e discriminatoria". Gli aumenti salariali proposti dal governo rimangono gli stessi: 200 dirham dal prossimo gennaio, 100 un anno dopo e 100 nel gennaio 2021. Tale proposta è considerata "discriminatoria" perché riguarda solo parte del servizio pubblico e non si rivolge nemmeno ai dipendenti del settore privato. (Res)