Mauritania: Nouakchott perderà benefici commerciali Usa a causa della questione della schiavitù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio commerciale degli Stati Uniti in Mauritania ha fatto sapere che il presidente Donald Trump sta considerando l'ipotesi di cancellare, a partire dal primo gennaio, i benefici economici concessi a Nouakchott per “non aver fatto registrare progressi sufficienti nella lotta contro la schiavitù”. L'ufficio aggiunge che Trump ha preso questa decisione dopo aver letto una relazione annuale di un'istituzione statunitense secondo cui i requisiti legali, di crescita e di opportunità in Africa che concedono esenzioni doganali a determinati beni non sono applicabili alla Mauritania. L’ufficio commerciale statunitense ha aggiunto: "Ci auguriamo che la Mauritania lavorerà con noi per sradicare il problema del lavoro forzato in modo che il paese possa riprendersi il diritto di godere dei benefici della legge sulla crescita e le opportunità in Africa". (Res)