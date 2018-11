Tunisia: tribunale impedisce a cittadini israeliani di partecipare a forum internazionale

- Un tribunale di primo grado tunisino ha emesso una decisione che impedisce al Movimento degli scout di accogliere partecipanti israeliani e rappresentanti del Forum internazionale degli scout ebrei all'incontro internazionale degli ambasciatori per il dialogo interreligioso in programma nella città tunisina di Hammamet dal 4 all'8 novembre. In un comunicato stampa, il Movimento degli scout tunisini ha riaffermato il rispetto assoluto della decisione della corte, emessa sotto il carattere dell'urgenza, "per rispetto dell'istituzione giudiziaria". Il movimento ha aggiunto di non aver inviato alcun invito a nessun partito israeliano per l’incontro, organizzato con l'assistenza dell'Unione internazionale degli scout musulmani. Venerdì scorso il Partito repubblicano tunisino ha rilasciato una dichiarazione in cui si chiede alle autorità nazionali di sostenere “la resistenza araba e i partiti che rifiutano la normalizzazione dei rapporti con il sionismo” e ha presentato una petizione al tribunale tunisino per impedire la partecipazione degli scout israeliani invitati al forum di Hammamet. (Tut)