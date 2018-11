Difesa: degli Emirati il più grande padiglione all’expo di Riad

- Il Consiglio delle società della difesa degli Emirati (Edcc) partecipa all'Expo nazionale per la sicurezza e la prevenzione dei rischi in Arabia Saudita, inaugurato ieri a Riad sotto il patronato del principe Abdul Aziz bin Saud al Saud, ministro dell'Interno saudita. Il padiglione degli Emirati Arabi Uniti comprende 25 società nazionali specializzate in prodotti e servizi legati alla difesa e alla sicurezza. Sultan Abdulla Al Samahi, direttore generale ad interim dell'Edcc, ha dichiarato che il padiglione emiratino è il più grande di tutti i 19 partecipanti all'Expo, compresi quelli dell'Arabia Saudita, Francia, Germania, Spagna, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, Danimarca, Svezia, Svizzera, Ungheria, Kuwait, Corea del Sud, Cina, Cipro, Sudafrica, Belgio e Repubblica ceca. "Lo spazio prenotato è di 1.200 metri quadrati", ha detto Al Samahi all’agenzia di stampa nazionale “Wam”. La forte presenza degli Emirati Arabi Uniti, ha continuato, è un riflesso dei profondi legami fraterni tra gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita. Al Samahi ha proseguito affermando che le società che partecipano al padiglione degli Emirati Arabi Uniti cercano di esplorare opportunità di cooperazione con le loro controparti saudite”. (Res)