Yemen: forze governative raggiungono roccaforte Houthi con i paracadutisti

- L'esercito nazionale yemenita, sostenuto dalla Coalizione araba, ha raggiunto le montagne di Maran, note per essere una roccaforte dei ribelli Houthi, con i suoi paracadutisti. Sono arrivate nella zona, nella parte sud del governatorato di Saada, le forze speciali e dell’antiterrorismo. Il generale delle forze speciali Ahmed al Musabi ha dichiarato all’emittente “al Arabiya” che "le forze dell'esercito nazionale hanno effettuato un atterraggio aereo dietro le linee nemiche, durante il quale hanno ottenuto il controllo di un certo numero di posizioni nella regione montuosa, spianando la strada per i rinforzi”. L’ufficiale ha aggiunto che l'operazione è stata "effettuata da unità ben addestrate" dell'esercito nazionale e ha sottolineato che le forze dell'esercito yemenita stanno lavorando in cooperazione con le forze di sicurezza per completare la messa in sicurezza delle posizioni liberate nella direzione di al-Dhaher. Negli ultimi due giorni, l'esercito yemenita è riuscito ad avanzare per più di 40 chilometri verso Maran. (Res)