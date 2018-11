Arabia Saudita: figli Khashoggi, “la morte di nostro padre politicizzata”

- I figli del giornalista saudita Jamal Khashoggi hanno respinto i tentativi di alcune parti di “sfruttare politicamente” la morte del padre. Abdullah e Salah hanno parlato all’emittente televisiva statunitense “Cnn” nella loro prima intervista ai media dopo l'uccisione del padre nel consolato saudita a Istanbul, il 2 ottobre scorso. "Vedo molte persone che cercano di rivendicare la sua eredità. Sfortunatamente alcuni stanno usando la morte di mio padre politicamente e non siamo assolutamente d'accordo", ha detto Salah. "L'opinione pubblica è importante, ma il mio timore è che la vicenda sia stata politicizzata, le persone stanno lanciando analisi che potrebbero allontanarci dalla verità". Alla domanda su come Khashoggi dovrebbe essere ricordato, Salah ha risposto: "Come un uomo moderato che ha valori comuni, un uomo che ha amato il suo paese, che ha creduto così tanto nel suo potenziale". Per il figlio Salah, "Jamal non è mai stato un dissidente, ha creduto nella monarchia che tiene unito il paese e ha creduto nella trasformazione che il regno sta attraversando". (Res)