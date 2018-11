Giordania: Israele vuole ridiscutere accordi su confine di terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giordania ha detto che Israele ha chiesto consultazioni su uno speciale accordo sui confini concordato nel trattato di pace cui il governo giordano vuole porre fine. Secondo il trattato di pace, due aree di confine sono state riconosciute sotto la sovranità giordana, ma hanno dato a Israele disposizioni speciali per consentire ai cittadini dello Stato ebraico il libero accesso. La Giordania ha formalmente comunicato a Israele due settimane fa che non rinnoverà l'accordo venticinquennale su Baquora, dove gli agricoltori israeliani hanno realizzato grandi piantagioni. L'agenzia di stampa statale giordana “Petra” ha citato la portavoce del governo, Jumana Ghunaimat, secondo cui che la Giordania aveva ricevuto la richiesta israeliana per l’avvio di consultazioni, ma non ha detto quando le discussioni inizieranno. (Res)