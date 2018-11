Romania: procuratore generale chiede sospensione procedura per revoca incarico avviata da ministro Giustizia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenuto lo scorso 26 ottobre sulla questione, il presidente romeno Iohannis ha definito "inadeguata" la richiesta di revoca del procuratore generale presentata dal ministro della Giustizia, dal momento che rischierebbe di creare "sfiducia nel sistema" e preoccupazione tra i partner europei. "Il presidente Klaus Iohannis apprezza l'attività del procuratore generale e ritiene che la richiesta del ministro della Giustizia sia completamente inadeguata e in grado di generare sfiducia nel sistema e preoccupazione tra i nostri partner europei. Il modo in cui il ministro ha presentato pubblicamente il rapporto è tendenzioso e denota la sua intenzione di subordinare politicamente i pubblici ministeri", si leggeva in un comunicato dell'amministrazione presidenziale. Allo stesso tempo, il capo dello Stato ha fatto appello ai magistrati "di non perdere la fiducia" nella "capacità" della società rumena e "di resistere a questo nuovo assalto allo stato di diritto". (Rob)