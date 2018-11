Guinea Equatoriale: tentato golpe del 2017, espulsi 42 membri del partito di governo Pdge (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso 34 esponenti del principale partito di opposizione della Guinea Equatoriale, Cittadini per l'innovazione (Ci), sono stati rilasciati 12 giorni dopo l'annuncio della grazia presidenziale concessa dal presidente Obiang. È quanto reso noto in un comunicato dal presidente del Ci, Gabriel Obiang, il quale si è detto “soddisfatto” per il rilascio, “anche se molti di loro hanno subito le terribili conseguenze della tortura”. Secondo il partito, due militanti della Ci, Evaristo Oyaga Sima e Juan Obama Edu, sono morti in detenzione nel maggio e nel luglio scorsi, tuttavia la notizia è stata negata dal governo. Gli esponenti dell’opposizione erano stati condannati a febbraio a 30 anni di carcere con l’accusa di sedizione, danni all'autorità e lesioni gravi in seguito agli scontri con le forze dell’ordine avvenuti durante la campagna elettorale per le elezioni legislative del novembre 2017. Lo scorso 12 ottobre il presidente Obiang ha concesso la grazia a 81 detenuti, fra cui i 34 oppositori rilasciati ieri, dopo aver annunciato “un'amnistia totale” per tutti i prigionieri politici e tutti gli oppositori condannati o privati della loro libertà. Il provvedimento, senza precedenti, è giunto in concomitanza con l’avvio del dialogo nazionale convocato dallo stesso Obiang. (Res)