Paraguay: presidente Abdo Benitez inizia visita ufficiale in Italia (2)

- Il giorno successivo, martedì 6 novembre, è prevista la visita di Abdo ad un cementificio italiano che prevede installare una fabbrica in Paraguay e la partecipazione ad un Foro economico organizzato nella città di Cesena dall'Istituto italo-latinoamericano (Iila). La visita di Abdo in Italia era stata confermata ufficialmente lo scorso 24 ottobre anche dall'ambasciatore italiano ad Assunzione, Gabriele Phillip, che aveva sottolineato che la visita di Abdo avrà una "forte componente economica ed imprenditoriale". L'ambasciatore aveva sottolineato inoltre che l'Italia è il primo paese europeo che visiterà il presidente Abdo da quando è in carica e che si tratta della seconda volta in meno di due anni che Mattarella riceve un presidente del Paraguay (l'ex presidente Horacio Cartes era stato ricevuto al Quirinale a gennaio del 2017). "Questa visita per noi è un successo" ha aggiunto l'ambasciatore Phillip, e rappresenta un "punto di partenza" nelle relazioni tra i due paesi. (segue) (Res)