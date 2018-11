Marocco-Francia: si è concluso il Business forum di Laayoune, in arrivo 7,4 miliardi di euro di investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interesse degli operatori francesi per le province meridionali del Marocco è ben consolidato e l'ammontare degli investimenti supererà gli 80 miliardi di dirham (7,4 miliardi di euro). E’ quanto è emerso dal Business forum Marocco-Francia che si è concluso ieri a Laayoune, come si legge nell'edizione del 5 novembre del quotidiano “L'Economiste”. In precedenza, alcune simili iniziative erano state dispersive. Oggi l’incontro desta un maggiore interesse per le opportunità offerte dalle regioni meridionali. L'arrivo di investitori francesi potrebbe peraltro aprire le porte ad altre aziende europee. La gamma di settori di interesse per gli operatori stranieri è ampia e passa dall'agricoltura alle nuove energie, fino ad arrivare al turismo. L'importo totale degli investimenti dovrebbe superare gli 80 miliardi di dirham. Inoltre, gli investitori stranieri sembrano meno cauti. Tanto più che queste regioni stanno iniziando a seguire la logica dello sviluppo dei poli di crescita, come altre aree del Marocco. (Res)