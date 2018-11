Ue: su ergastolo Ali Salman, Bahrein rispetti impegni su diritti umani

- In merito alla sentenza di ergastolo pronunciata ieri dalla corte d'appello del Bahrein contro il segretario generale del disciolto partito politico Al Wefaq, Ali Salman, l'Unione europea si aspetta che la sentenza venga riconsiderata in appello e che il paese adempia ai suoi impegni internazionali e nazionali in materia di diritti umani nell'interesse della stabilità a lungo termine e dei suoi cittadini. Lo ha reso noto il servizio europeo per l'azione esterna. Ali Salman si trova già in carcere, dove sta scontando una precedente condanna, e l'Ue ha seguito il suo caso fin dall'inizio, da quando è stato arrestato nel 2014. L'Ue ha pubblicamente espresso preoccupazioni per le crescenti limitazioni allo spazio politico in Bahrein, limitazioni che riguardano anche l'opposizione non violenta. "Questa decisione, che anticipa le elezioni del parlamento del Bahrein da cui sono state bandite molte realtà politiche, segna un altro preoccupante passo nella direzione dello scontro e della polarizzazione in Bahrein, minando le possibilità di un dibattito politico inclusivo" ha scritto il servizio europeo per l'azione esterna. (Beb)