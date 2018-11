Maltempo: Rfi, sospesa circolazione ferroviaria tra Catanzaro e Crotone

- Per la presenza di detriti lungo i binari, dovuta alle avverse condizioni meteo, la circolazione ferroviaria fra Sellia Marina e Simeri Crichi, sulla linea Crotone - Catanzaro, è sospesa dalle 6.40. Lo ha reso noto Rete ferroviaria italiania, informando che sul posto sono intervenuti i tecnici per la verifica delle condizioni dell'infrastruttura e per il ripristino della regolare circolazione ferroviaria. (Ren)