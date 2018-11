Aurelio: aggredisce moglie a calci e pugni e la manda in ospedale, arresato

- L’ha aggredita così violentemente da mandarla in ospedale in codice rosso con una frattura ad uno zigomo, fratture costali multiple, fratture ad entrambe le mani, la lacerazione milza e un’emorragia cerebrale. Un 50enne dello Sri Lanka è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri della stazione Madonna del Riposo con le accuse di tentato omicidio e lesioni personali gravissime per aver picchiato brutalmente la moglie, 40enne connazionale.Ieri sera, i carabinieri lo hanno bloccato proprio nei pressi dell’ospedale, in largo Agostino Gemelli, dove la vittima è stata ricoverata in prognosi riservata. I carabinieri, intervenuti presso il pronto soccorso, hanno ricostruito quanto accaduto qualche ora prima nell’abitazione della coppia, in via Carlo Pascal, dove hanno rinvenuto molte tracce di sangue in camera da letto. A seguito di una banale lite, per futili motivi, il 50enne avrebbe colpito ripetutamente la moglie con calci e pugni. Già nel maggio 2016, il marito violento era finito in carcere per maltrattamenti in famiglia, lesioni gravi e violenza sessuale nei confronti della moglie e, una volta scarcerato per scadenza termini lo scorso maggio, era tornato a convivere con la donna sottoponendola a continue minacce ed ingiurie che spesso culminavano in vere e proprie aggressioni fisiche. Per lui però ora si sono riaperte le porte del carcere di Regina Coeli. (Rer)