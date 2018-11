Stati Uniti-Cipro: ministro Esteri cipriota Christodoulides da oggi in visita a Washington

- Il ministro degli Esteri di Cipro, Nicos Christodoulides, avvia oggi una visita ufficiale negli Stati Uniti, dove incontrerà l'omologo statunitense Mike Pompeo. Secondo quanto riferisce la stampa di Nicosia, a Washington il capo della diplomazia cipriota incontrerà domani anche l'assistente del segretario di Stato per le Risorse energetiche Francis Fannon e quello per gli Affari europei ed eurasiatici, Wess Mitchell. Nella giornata di mercoledì è in programma un colloquio con il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Usa John Bolton. Le relazioni bilaterali, la questione cipriota e lo sfruttamento degli idrocarburi a largo di Cipro saranno i temi centrali dei colloqui negli Usa. E' possibile, secondo quanto indica il quotidiano "Cyprus Mail", che nel corso della visita venga annunciato l'avvio di un dialogo strategico tra Cipro e Stati Uniti. (segue) (Res)