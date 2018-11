Maltempo: oltre 70 tecnici per ripristino infrastruttura ferroviaria in Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 70 persone, fra tecnici di Rete ferroviaria italiana, personale di Trenitalia e delle ditte appaltatrici, sono al lavoro, in aggiunta al personale in servizio, da ieri mattina per riparare i danni provocati dall’ondata di maltempo degli ultimi giorni in Sicilia. Ancora sospesa la circolazione ferroviaria sul tratto di linea Piraineto - Castelvetrano, dove il maltempo ha provocato l’erosione della massicciata in più punti fra Gallitello e Salemi. Fino al pomeriggio di martedì 6 novembre, giorno in cui è prevista la riattivazione della linea, Trenitalia manterrà attivi i servizi sostitutivi con autobus. Sospesa anche la circolazione sulla linea Palermo - Agrigento, con particolare criticità fra Fiumetorto e Lercara Diramazione, dove il maltempo ha provocato gravi danni alla sede ferroviaria. I servizi sostituivi con autobus saranno attivati in base alla praticabilità della rete viaria. Sulla linea Palermo-Catania, invece, è stata riattivata la circolazione fra Caltanissetta Xirbi e Motta San Anastasia e fra Catania e Caltanissetta Xirbi, mentre continuano i lavori di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria fra Caltanissetta Xirbi e Fiumetorto. (Ren)