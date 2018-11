Aiccre: Manzella, oggi a Latina per discutere prospettive europee

- “Oggi sarò a Latina per parlare di Europa in occasione della presentazione del libro di Maurizio Cotta, ‘Un’altra Europa è possibile’. Saranno con me, oltre al professor Cotta, il consigliere regionale Enrico Forte, il presidente di Unindustria Latina, Giorgio Klinger, e il professor Alessandro Orsini, della Luiss di Roma. A moderare la giornalista di Latina Oggi, Graziella di Mambro. Sono convinto che ci sarà un dibattito di interesse per un panel completo con accademici, politici e operatori dell’economia; mai come oggi, infatti, sono così numerose le questioni aperte che impongono a ognuno di noi di tenere gli occhi aperti sugli sviluppi europei anche a livello locale". Così in una nota Gian Paolo Manzella, presidente dell’Aiccre (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) Lazio."La giornata di oggi - prosegue Manzella - sarà poi anche l’occasione per parlare del bando per il premio ‘Creatività per l’Europa’ che abbiamo promosso proprio come Aiccre Lazio. Un avviso aperto a designer, grafici, videomaker, donne e uomini della creatività, pensato per far capire a tutti che votare alle prossime elezioni europee di maggio è più che importante. A 40 anni dalla prima elezione diretta del Parlamento di Strasburgo, siamo a un passaggio fondamentale per il futuro della Costituzione europea. E, in questa prospettiva, incontri come quello di oggi servono a diffondere questa consapevolezza sul territorio regionale". Tutte le informazioni sul bando “Creatività per l’Europa” sono disponibili al link: http://www.aiccrelazio.it/2018/10/17/premio-creativita-per-leuropa/ (Com)