India: Orissa, cinque ribelli maoisti uccisi dalla polizia

- Cinque ribelli maoisti, tre uomini e due donne, sono stati uccisi dalla polizia nello Stato indiano dell’Orissa, nell’area forestale di Bejingwada nel distretto di Malkangiri, al confine con l’Andhra Pradesh. Secondo quanto riferito da R.P. Koche, direttore generale aggiunto delle operazioni anti-maoiste della polizia statale, durante una perlustrazione due squadre del Gruppo operazioni speciali (Sog) sono venute in contatto con una quindicina di ribelli, che hanno aperto il fuoco. Gli agenti hanno risposto uccidendone cinque, le cui identità non sono state rese note. Un comandante della divisione Kalimela Dalam, Ranadeb, noto anche come Deba Madhi e Arjun, è riuscito a fuggire dopo essere stato ferito. Sul luogo dello scontro sono state recuperate quattro fucili, d’assalto e di precisione, e una granata. (segue) (Inn)