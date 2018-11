India: Orissa, cinque ribelli maoisti uccisi dalla polizia (3)

- In una recente risposta a un’interrogazione della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento federale, il sottosegretario all’Interno, Hansraj Gangaram Ahir, ha presentato i dati aggiornati sugli “incidenti violenti” legati all’estremismo di sinistra. Secondo il governo indiano, nei primi sei mesi di quest’anno sono state uccise 126 persone tra civili, personale di sicurezza ed estremisti; l’anno scorso sono state registrate 263 vittime della violenza maoista, un numero leggermente inferiore rispetto alle 278 del 2016; almeno 199 addetti delle forze di sicurezza sono stati uccisi tra il 2015 e il 2017. Le violenze si concentrano in 30 distretti di sette Stati: in quelle zone l’anno scorso sono stati registrati l’88 per cento degli incidenti e il 94 per cento delle morti. Gli Stati in questione sono il Jharkhand, con tredici distretti; il Chhattisgarh con otto; il Bihar con quattro; l’Orissa con due e l’Andhra Pradesh, il Maharashtra e il Telangana con uno ciascuno. (segue) (Inn)