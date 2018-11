Algeria-Italia: al via oggi visita premier Conte ad Algeri

- Il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, sarà in visita oggi in Algeria. Il viaggio segue quello avvenuto il 2 novembre in Tunisia, altro paese del Nord Africa, di particolare importanza politica ed economica per l’Italia. In base all’agenda fornita da palazzo Chigi il presidente del Consiglio inizierà gli appuntamenti ufficiali deponendo una corona di fiori al Monumento dei Martiri della Rivoluzione ad Algeri, uno dei simboli dell’indipendenza algerina. Sempre in mattinata, Conte incontrerà il primo ministro algerino, Ahmed Ouyahia, presso il Centro internazionale per le conferenze "Abdelatif Rahal". Al termine del colloquio i due premier terranno una conferenza stampa congiunta. Infine Conte avrà un incontro con gli imprenditori e la comunità italiana residente in Algeria presso la residenza dell’ambasciatore d’Italia ad Algeri. (segue) (Res)