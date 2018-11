Cina-Pakistan: firmati 15 accordi bilaterali

- Cina e Pakistan hanno pubblicato un comunicato congiunto nella giornata di ieri, per annunciare un ulteriore rafforzamento del loro “partenariato strategico cooperativo ognitempo” e l’espansione della cooperazione nell’ambito del Corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec). Il comunicato è stato diffuso al culmine della visita in Cina del premier pakistano Imran Khan. I due paesi hanno firmato 15 accordi di cooperazione e memorandum d’intesa nel corso della visita. Pechino e Islamabad intensificheranno la cooperazione in settori quali la tecnologia, il commercio, la lotta alla povertà, la difesa e il contrasto al terrorismo, oltre a rafforzare ulteriormente il coordinamento sul fronte delle questioni di carattere regionale e internazionale. Per quanto riguarda il Cpec, il comunicato annuncia una ulteriore accelerazione dei lavori di costruzione del porto di Gwadar, sull’Oceano Indiano: uno snodo cruciale della nuova Via della seta cinese. I leader dei due paesi hanno espresso soddisfazione per lo stato di avanzamento dei lavori del Cpec, specie per quanto riguarda le infrastrutture energetiche. (segue) (Cip)