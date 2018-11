Cina-Pakistan: firmati 15 accordi bilaterali (3)

- Il primo ministro del Pakistan, Imran Khan, ha intrapreso venerdì la sua prima visita ufficiale in Cina. Khan si è recato in visita al paese su invito del ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Oltre agli incontri con il presidente Xi Jinping e il premier Li Keqiang, il premier pakistano parteciperà anche alla China International Import Expo (Ciie), dove il Pakistan è ospite d'onore. Durante la sua visita in Cina, Khan ha comunicato ai vertici cinesi che il nuovo governo di Islamabad sta portando avanti un ambizioso programma di riforme strutturali, ed è disposto ad apprendere dall'esperienza della Cina in vari ambiti fra cui la riduzione della povertà, lo sviluppo economico, la lotta alla corruzione e lo sviluppo agricolo, oltre a confermare il sostegno al progetto del Corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec). (segue) (Cip)